شاهد.. لاعب ينافس نجوم هوليود على جائزة أفضل مشهد تمثيلي "ساخر"

حاول روزبين راموس، لاعب خط وسط باتانيكوس، خداع حكم المباراة خلال مواجهة ضد ديبورتيفو سان لورينزو، ضمن منافسات الدوري الغواتيمالي بالدرجة الثالثة.

بينما كان لاعبو الفريقين يتجادلون مع الحكم، التقط اللاعب الفنزويلي البالغ 22 عاما، شيئا ألقاه أحد المشجعين على أرض الملعب، وضرب نفسه في وجهه وسقط على العشب، متظاهرا بالإصابة.

وفشل المشهد التمثيلي أن يؤدي دوره المطلوب إذ لم ير أحد لحظة الرمي.

واقترب لاعبو ديبورتيفو من راموس وطلبوا منه النهوض، لكن الحكم لم يشهر بوجه اللاعب بطاقة بسبب إدعائه الإصابة.

😂⚽No VAR in the Guatemalan third division, but we do have video of an opportunistic player picking up an orange peel that had been tossed onto the field and acting like it hit him. 🤣



Third División game between San Lorenzo vs Batanecos. 😅 pic.twitter.com/BDIhvqNj54 — Enock Essel Niccolo Makaville (@EsselKobina39) February 23, 2021

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إلا أن اللاعب سيواجه عقوبة من قبل الهيئة التأديبية في اتحاد كرة القدم الغواتيمالي بعد المباراة، حسب موقع فوتبول 24.

وخسر فريق راموس المباراة بنتيجة 1-3.

وانتشر المشهد التمثيلي للاعب الفنزويلي على مواقع التواصل الإجتماعي ولقي العديد من الردود الساخرة وقال أحدهم :"لو رأى ليوناردو دي كابريو، وبراد بيت(مشاهير الممثلين في هوليود)، تمثيل راموس سيصفقان له بحفاوة بالغة".

يذكر أن الفريقين باتانيكوس وديبورتيفو سان لورينزو يتنافسان في دوري الدرجة الثالثة بغواتيمالا.

المصدر: football24.news