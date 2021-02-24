استقالة نيل لينون من تدريب سلتيك الاسكتلندي

استقال مدرب فريق سلتيك الاسكتلندي، نيل لينون، من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق باشرافه هذا الموسم، كما أعلن النادي الأربعاء.

وقال بيان صادر عن النادي: "يعلن نادي سلتيك لكرة القدم اليوم بأن مدربه نيل لينون استقال من منصبه كمدرب للفريق، مع مفعول فوري".

وأضاف: "خدم نيل النادي بتميز لاعبا ومدربا وحقق في صفوفه نجاحات كثيرة آخرها الثلاثية المحلية في ديسمبر".

Celtic Football Club today announced that Neil Lennon has resigned from his position as Football Manager with immediate effect.



We thank Neil sincerely for all he has done for the club and we wish him every success going forward. — Celtic Football Club (@CelticFC) February 24, 2021

بيد أن المدرب البالغ 49 عاما فشل في إعادة التوازن إلى فريقه خلال حملة الدفاع عن لقبه هذا الموسم وشعر بأنه من مصلحة الجميع ان يستقيل من منصبه.

ويتخلف سلتيك بفارق 18 نقطة عن غريمه التقليدي على زعامة الكرة الاسكتلندية، رينجرز، الذي يشرف على تدريبه أسطورة ليفربول الإنجليزي، ستيفن جيرارد.

وكان لينون حل بدلا من الإيرلندي براندن رودجرز (مدرب ليستر سيتي الانجليزي حاليا) عام 2019 ونجح في قيادة الفريق إلى إحراز لقب الدوري المحلي مرتين، وكأس اسكتلندا مرتين، بالإضافة إلى كأس رابطة الأندية المحترفة.

وسيشرف على تدريب فريق سلتيك المدرب المساعد، جون كيندي، بصورة موقتة.

المصدر: "أ ف ب"