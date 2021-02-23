شاهد أهداف مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو في دوري الأبطال
يستضيف ملعب "الأوليمبيكو" في روما حاليا مباراة لاتسيو الإيطالي وضيفه بايرن ميونخ الألماني ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونزليغ".
وافتتح الفريق البافاري باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة التاسعة عن طريق نجمه البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مستغلا خطأ فادحا من مدافع لاتسيو.
هدف بايرن ميونخ مع جميع الاعادات— gool (@gool76295596) February 23, 2021
Vid @fc8HD
#LAZFCB#لاتسيو_بايرنpic.twitter.com/orDzfMGIzA
وفي الدقيقة الـ24 عزز الإنجليزي جمال موسيالا النتيجة للبايرن بتسجيله الهدف الثاني، وأصبح أصغر لاعب يسجل بقميص الفريق البافاري في دوري الأبطال عن عمر 17 عاما و363 يوما.
هدف بايرن ميونخ الثاني ضد لاتسيو— gool (@gool76295596) February 23, 2021
Vid @fc8HD#LAZFCB#لاتسيو_بايرنpic.twitter.com/QC512NOLIh
17 عام و363 يومًا 💎— 🏆🏆🏆 بايرن ميونخ 🏆🏆🏆 (@FCBayernAr) February 23, 2021
أصبح جمال موسيالا أصغر لاعب يسجل بقميص #البايرن في #دوري_الأبطال 👏#لاتسيو_بايرن 🔵 0⃣ - 2⃣ 🔴 pic.twitter.com/H9Zg6KHeDW
وأضاف ليروي سانيه الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة الـ42 من عمر اللقاء.
هدف بايرن ميونخ الثالث ضد لاتسيو— gool (@gool76295596) February 23, 2021
Vid: @fc8HD#LAZFCB#LazioBayern#لاتسيو_بايرنpic.twitter.com/RFHKT1jczZ
المصدر: RT