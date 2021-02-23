العجوز الذهبي "الملك كازو" يقود قدامى المخضرمين في الدوري الياباني

يستعد المهاجم كازويوشي ميورا لخوض موسم آخر في مسيرته الاحترافية على الرغم من بلوغه سن الـ54 هذا الأسبوع حيث سيمثل قدامى المخضرمين في النسخة المقرر انطلاقها في نهاية الاسبوع الحالي.

ويتطلع اللاعب الياباني ميورا، الملقب بـ"الملك كازو"، إلى تعزيز رقمه القياسي كأقدم لاعب في دوري الدرجة الأولى الياباني عندما يبدأ ناديه، يوكوهاما إف سي، موسمه السبت ضد كونسادول سابورو.

لكنه لن يكون المخضرم الوحيد الذي يتحدى كبر السن، حيث يوجد تسعة لاعبين فوق سن الأربعين ضمن تشكيلة فرقهم في الدرجات الثلاث للدوري.

وأصبح ميورا الذي يستعد لبدء موسمه الاحترافي السادس والثلاثين، أكبر لاعب في العالم يسجل في مباراة احترافية عام 2017، عندما هز الشباك بعمر 50 عاما و14 يوما.

وعزز رقمه القياسي في الدوري الياباني بصفته اللاعب الأكبر سنا في سبتمبر من العام الماضي، في واحدة من أربع مباريات شارك فيها مع يوكوهاما في الدوري الموسم الماضي، عن سن 53 عاما وتسعة أشهر.

لكن ميورا الذي بدأ مسيرته الاحترافية في عام 1986، ليس المخضرم الوحيد الذي تسلط عليه الأضواء في الدوري الياباني.

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لا يزال لاعب خط وسط سلتيك الاسكتلندي السابق، شونسوكي ناكامورا، يقدم عروضا قوية في سن الثانية والأربعين، بينما لا يزال الدوليون السابقون، جونيتشي إيناموتو، وياسوهيتو إندو، وتيرويوشي إيتو (جميعهم 46 عاما حاليا)، يواصلون مشوارهم الاحترافي للعقد الخامس في حياتهم.

وتم تسجيل ماساشي ناكاياما البالغ 53 عاما وشريك ميورا السابق في الهجوم بالمنتخب الياباني، كلاعب في الدرجة الثالثة، مع أزول كلارو نومازو، حتى الشهر الماضي، على الرغم من أن آخر ظهور له في الدوري الياباني كان وعمره 45 عاما في عام 2012.

لاعبو كرة القدم في سن الأربعينيات نادرون نسبيا في أوروبا، مع وجود حارس مرمى يوفنتوس، جانلويجي بوفون، ومدافع مونبلييه البرازيلي، هيلتون (كلاهما 43 عاما)، وهما اثنان من القلائل ما زالا نشيطين في عالم الكرة المستديرة في القارة العجوز.

وظهر ميورا الذي تلقى تدريباته في البرازيل منذ كان في الخامسة عشرة من عمره، للمرة الأولى مع فريق سانتوس عام 1986، قبل أن ينضم إلى أندية برازيلية أخرى، منها بالميراس.

وعاد اللاعب إلى اليابان عام 1990 ليدافع عن ألوان نادي يوميوري الذي أصبح اسمه في ما بعد فيردي كاوازاكي، وفاز بأربعة ألقاب دوري من 1991 إلى 1994. وفي الموسم التالي انتقل إلى جنوى الإيطالي على سبيل الإعارة.

ورغم تسجيله 55 هدفا في 89 مباراة دولية مع المنتخب الياباني بين عامي 1990 و2000، لم يتم اختيار ميورا لتشكيلة كأس العالم 1998 في فرنسا بسبب خلاف مع المدرب، وهي أكبر خيبة أمل له في مسيرته الكروية.

المصدر: "أ ف ب"