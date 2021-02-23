بالفيديو.. كلب يعرض رئيس زيورخ إلى موقف محرج

شهدت مبارة في الدوري السويدي بين زيورخ وسيون مشهدا غير عادي، عندما قاطع سير المباراة بشكل مفاجىء الكلب "كوكي" الذي يعود إلى رئيس نادي زيورخ.

وتوقفت المبارة لعدة دقائق قبل وقت قصير من نهاية الشوط الأول بسبب دخول الكلب المتطفل أرض الميدان.

The FC Zürich President had to run down to collect his dog Cookie who had invaded the pitch during their match against Sion...pic.twitter.com/fNmxPK5B9E — The Sportsman (@TheSportsman) February 21, 2021

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واضطر أنسيلو كانيبا، رئيس نادي زيورخ، النزول من منصته إلى أرض الملعب بنفسه للإمساك بكلبه الهارب.

وعاد الكلب في النهاية بهدوء إلى سيده، حيث ظل هادئا حتى نهاية المباراة.

واستمر التوقف بضع دقائق إلا أن نهاية المباراة جعلت جميع الحاضرين يبتسمون، والنتيجة النهائية تشير إلى تعادل الفريقين بهدف لمثله لكل منهما، 1-1.

المصدر: ouest-france.fr