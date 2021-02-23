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محاكمة "الرجل الحديدي" بتهم استغلال الأطفال إباحيا

الرياضة

محاكمة
AFP BRIAN BAHR
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وجهت للمقاتل الأمريكي السابق في UFC، ترافيس فولتون، مؤخرا لائحة اتهامات تشمل الاستغلال الجنسي للأطفال، وحيازة مواد إباحية للأطفال، وتم احتجازه بانتظار المحاكمة.

وسبق أن حوكم المقاتل، الملقب بـ"الرجل الحديدي"، بتهمة العنف المنزلي. وتم تحديد موعد محاكمته الجديدة مبدئيا في أبريل، لكن هذا قد يتغير اعتمادا على كيفية تطور الأمور في قضيته الأولى، وفقا لموقع MMA Mania. 

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خاض فولتون البالغ 43 عاما خلال مسيرته في فنون القتال المختلطة 255 نزالا انتصر فيها، مقابل 54 خسارة و10 تعادلات، ونزال واحد ظل دون نتيجة.

وكانت آخر مرة قاتل فيها فولتون في أبريل 2019 في بطولة M-1 العالمية للوزن الثقيل ضد شانون ريتش.

المصدر: mmamania.com

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