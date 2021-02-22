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استمرار انخفاض حالات كورونا في الدوري الانجليزي الممتاز للأسبوع الثالث على التوالي

الرياضة

استمرار انخفاض حالات كورونا في الدوري الانجليزي الممتاز للأسبوع الثالث على التوالي
Reuters PHIL NOBLE
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للأسبوع الثالث على التوالي، أعلن الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم عن حالتين جديدتين فقط للإصابة بفيروس كورونا في أحدث جولة من اختبارات الكشف عن كوفيد-19.

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وقالت رابطة الدوري الممتاز في بيان إن 2633 من اللاعبين والأطقم الفنية خضعوا لاختبارات بين 15 و21 فبراير.

وشهدت الحالات الإيجابية تراجعا حادا في الدوري الممتاز منذ أن بلغت ذروتها بتسجيل 36 حالة في بداية يناير حين أعادت بريطانيا فرض إجراءات العزل العام. 

المصدر: "رويترز"

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