استمرار انخفاض حالات كورونا في الدوري الانجليزي الممتاز للأسبوع الثالث على التوالي

للأسبوع الثالث على التوالي، أعلن الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم عن حالتين جديدتين فقط للإصابة بفيروس كورونا في أحدث جولة من اختبارات الكشف عن كوفيد-19.

Premier League confirm just TWO positive coronavirus tests from latest round of testing https://t.co/dt5cGzbkBgpic.twitter.com/uQ0lTtIsEB — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) February 22, 2021

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وقالت رابطة الدوري الممتاز في بيان إن 2633 من اللاعبين والأطقم الفنية خضعوا لاختبارات بين 15 و21 فبراير.

وشهدت الحالات الإيجابية تراجعا حادا في الدوري الممتاز منذ أن بلغت ذروتها بتسجيل 36 حالة في بداية يناير حين أعادت بريطانيا فرض إجراءات العزل العام.

المصدر: "رويترز"