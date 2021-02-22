وثائقي "بيليه" يغوص في حياة الأسطورة البرازيلية

تطلق منصة البث التدفقي "نتفليكس" اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الفيلم الوثائقي "بيليه" الذي يتناول حياة أسطورة كرة القدم البرازيلية داخل وخارج المستطيل الأخضر.

ويضمّ الفيلم مقابلات مع اللاعب نفسه، المتوج بكأس العالم ثلاث مرات، ومع أشخاص آخرين.

المنتج المنفذ للفيلم الوثائقي الذي تدور أحداثه بين عامي 1958 و1970، هو الأمريكي، كيفن ماكدونالد، المخرج الحائز على جائزة الأوسكار عن فيلم وثائقي آخر، "يوم في سبتمبر" الذي يتناول قضية احتجاز الرهائن الرياضيين الشهيرة في أولمبياد ميونيخ عام 1972.

بين هذين العامين، كانت هناك حقبة شهدت تتويج إيدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، وهو الاسم الحقيقي لبيليه، بلقبه الأول في كأس العالم عن 18 عاما، حتى تتويجه باللقب الثالث، حيث بات رمزا في بلاده وأيقونة رياضية عالمية للأجيال القادمة.

The game’s first global icon 🌍

This doc is going to be 🔥



🎥 Pelé 🐐

📺 Streaming on @Netflix Feb 23 — Goal (@goal) February 22, 2021

وسيشكّل أرشيف الفيديو الوفير في الفيلم الوثائقي فرصة لجزء كبير من الجمهور لاكتشاف أو إعادة اكتشاف العبقرية التي تحلى بها بيليه، ذاك اللاعب الذي كان قادرا على تغيير مسار المباراة بلمسة واحدة للكرة.

واستفاد فريق العمل أيضا من المقابلة التي خصّها به اللاعب الرقم 10 نفسه، لا سيما في هذا العمر (81 عاما) حيث بدا ضعيفا جسديا.

ضغط المنافسات الهائل، لحظات الإحباط، لحظات الفرح، الخيانة الزوجية، العلاقة المضطربة مع أولاده، كلها مواضيع مطروحة في الوثائقي الذي سيدخل إلى ما وراء كواليس حياة أسطورة نادي سانتوس المهنية والشخصية، حتى أنه تحدث عن علاقته بالنظام الديكتاتوري في البرازيل حينها.

ويظهر كأس العالم عام 1970 في المكسيك الذي يُختتم به الفيلم الوثائقي، شخصية بيليه التائهة، البعيدة عن تلك الواثقة ذات الابتسامة التي لا تنقطع.

المصدر: "أ ف ب"