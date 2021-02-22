بالفيديو.. سان جيرمان يتراجع في صراع اللقب بعد تعثره أمام موناكو

ألحق موناكو الهزيمة السادسة بباريس سان جيرمان هذا الموسم في الدوري الفرنسي، بفوزه عليه 2-0، يوم الأحد، كما بات أول فريق يفوز على حامل اللقب ذهابا وإيابا منذ حوالي 10 أعوام.

وسجل هدفي المباراة سفيان ديوب وجوييرمو ماريبان في الدقيقتين 6 و51.

وكرر الضيوف فوزهم على باريس في المرحلة الـ26 من الدوري، حيث تغلبوا عليه 3-2 في الدور الأول، ليرفع موناكو بذلك رصيده إلى 52 نقطة في المركز الرابع، متأخرا بفارق نقطتين عن سان جيرمان، كما دخل في سباق الصراع على اللقب المحلي بتضييقه الخناق على ليل المتصدر وليون.

وحافظ نادي الإمارة على سجله خاليا من الخسارة في مبارياته الـ 11 الأخيرة في الـ "ليغ1" (9 انتصارات مقابل تعادلين)، وهي أفضل سلسلة مستمرة في الدوري، والأفضل في تاريخ النادي منذ السلسلة التي امتدت بين ديسمبر وأبريل 2017 (17).

كما أوقف سلسلة من 6 انتصارات تواليا لنادي العاصمة على أرضه في الدوري، وهي السلسلة الأطول منذ أغسطس 2018 - مارس 2019 (15).

المصدر: "أ ف ب"