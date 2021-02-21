النرويج الأولى في بطولة العالم للبياثلون 2021 (فيديو)

أسدل الستار يوم الأحد، على بطولة العالم لرياضة البياثلون 2021 "أم الألعاب الشتوية"، التي أقيمت في مدينة بوكليوكا "Pokljuka" السلوفينية، بفوز منتخب النرويج بالمركز الأول.

وتصدر منتخب النرويج الترتيب العام برصيد 14 ميدالية من أصل 36 ميدالية، منها (7 ميداليات ذهبية، و3 ميداليات فضية، و4 ميداليات برونزية)، متقدما بفارق 7 ميداليات على وصيفه الفرنسي الذي توج بميداليتين ذهبيتين، ومثلهما من الفضة إضافة إلى ثلاث ميداليات برونزية، وتلاهما منتخب السويد برصيد 6 ميداليات، منها (ميدالية ذهبية، و3 ميداليات فضية، وميداليتان برونزيتان).

بينما اكتفى منتخب روسيا بميدالية فضية فقط، حصل عليها في سباق التتابع للرجال.

This is it for the World Championships in @BiatlonPokljuka - our last daily highlight clip and what a stunning Sunday we've experienced 🤩https://t.co/bk5aBBso9Q | #pokljuka2021pic.twitter.com/yjP3g8P96h — IBU World Cup (@IBU_WC) February 21, 2021

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Gotta respect that move by @quentinfillon - he was ready before Laegreid and Dale even knew what was coming.🤣https://t.co/bk5aBBso9Q | #pokljuka2021pic.twitter.com/UMRHtNYjCb — IBU World Cup (@IBU_WC) February 21, 2021

🇳🇴STURL4🇳🇴



After the Individual, Sturla Holm Laegreid also claims Gold in the Mass Start - his fourth at his first-ever World Championships 🤯😍https://t.co/bk5aBBso9Q | #pokljuka2021pic.twitter.com/u2SxWGthHx — IBU World Cup (@IBU_WC) February 21, 2021

وفيما يلي ترتيب العالم لبطولة كأس العالم للبياثلون 2021:

1- النرويج برصيد 14 ميدالية (7 ذهبية، و3 فضية، و4 برونزية)

2- فرنسا برصيد 7 ميداليات (ذهبيتان، وفضيتان، و3 برونزيات)

3- السويد برصيد 6 ميداليات (ذهبية، و3 فضيات، وبرونزيتان).

4- النمسا برصيد ثلاث ميداليات (ذهبية، وفضيتان)

5- التشيك برصيد ميدالية واحدة فقط (ذهبية)

6- ألمانيا برصيد ميداليتين (فضيتان)

7- بيلاروس برصيد ميدالية واحدة فقط (برونزية)

8- روسيا برصيد ميدالية واحدة فقط (برونزية)

9- أوكرانيا برصيد ميدالية واحدة فقط (برونزية)

المصدر: "championat.com"