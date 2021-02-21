خليفة رونالدو يشدد الخناق على صلاح في ترتيب أفضل هدافي "البريمير ليغ"

ساهم النجم البرتغالي برونو فرنانديز في فوز فريقه مانشستر يونايتد على نيوكاسل يونايتد (3-1)، في اللقاء الذي جمعهما مساء الأحد، ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل برونو فرنانديز الهدف الثالث "للشياطين الحمر" من ضربة جزاء، في الدقيقة 75 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "أولد ترافورد".

ورفع برونو فرنانديز خليفة مواطنه كريستيانو رونالدو في فريق مانشستر يونايتد، رصيده إلى 15 هدفا، ليعزز موقعه في المركز الثاني على سلم ترتيب أفضل هدافي "البريمير ليغ"، ويشدد الخناق على المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول، المتربع على عرش الصدارة برصيد 17 هدفا.

بينما رفع فريق مانشستر يونايتد رصيده بعد هذا الفوز إلى 49 نقطة، ويحتل المرتبة الثالثة في جدول ترتيب الدوري، بفارق الأهداف عن ليستر سيتي، صاحب مركز الوصافة، وبفارق 10 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي.

وفي ما يلي قائمة أفضل هدافي "البريمير ليغ":

1- المصري محمد صلاح (مهاجم ليفربول) – (17 هدفا)

2- البرتغالي برونو فرنانديز (لاعب خط وسط مانشستر يونايتد) – (15 هدفا)

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3- الإنجليزي دومينيك كالفيرت (خط وسط إيفرتون) – (13 هدفا)

- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (مهاجم توتنهام) – (13 هدفا)

- الإنجليزي هاري كين (مهاجم توتنهام هوتسبير) – (13 هدفا)

6- الإنجليزي باتريك بامفورد (مهاجم ليدز يونايتد) – (12 هدفا)

- الإنجليزي جيمي فاردي (مهاجم ليستر سيتي) – (12 هدفا)

8- الألماني إلكاي غوندوغان (لاعب خط وسط مانشستر سيتي) - (11 هدفا)

9- الإنجليزي أولي واتكينز (مهاجم أستون فيلا) – (10 أهداف)

- الإنجليزي كاليوم ويلسون (مهاجم نيوكاسل يونايتد) – (10 أهداف)

11- الإنجليزي هارفي بارنيس (لاعب خط وسط ليستر سيتي) – (9 أهداف)

- الإنجليزي ماركوس راشفورد (مهاجم مانشستر يونايتد) – (9 أهداف)

- الإنجليزي رحيم سترلينغ (مهاجم مانشستر سيتي) – (9 أهداف)

- الإيفواري ويلفريد زاها (مهاجم كريستال بالاس) – (9 أهداف)

المصدر: RT