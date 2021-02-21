وزير الصحة البريطاني يكشف حقيقة تقدم بلاده لاستضافة بطولة أوروبا المؤجلة

صرح وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الأحد، بأنه لا يعتقد أن بلاده عرضت استضافة بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم المؤجلة إلى العام الحالي، كما ورد في بعض التقارير الإعلامية.

وقالت صحيفة "صنداي تايمز" في وقت سابق، إن بريطانيا ألمحت إلى أنها يمكن أن تستضيف مباريات البطولة المقرر إقامتها في 12 دولة أوروبية، نظرا لتقدمها في توزيع لقاح فيروس كورونا، ما يسمح لها بعودة الجمهور إلى الملاعب قبل دول أخرى.

وردا على ذلك، قال هانكوك: "لم أشاهد أي شيء عن هذا الموضوع. أعتقد أن هذا غير صحيح".

وكان من المقرر أن تقام النسخة الـ16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية، في الفترة بين 12 يونيو و12 يوليو عام 2020، بمشاركة 24 منتخبا، في 12 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة، احتفالا بالذكرى الـ60 لانطلاق البطولة، لكن انتشار فيروس كورونا دفع إلى تأجيلها حتى الصيف المقبل، وتحديدا بالفترة بين 11 يونيو و11 يوليو 2021.

والمدن المقررة أن تستضيف الحدث الكروي القاري هي: أمستردام (هولندا)، باكو (أذربيجان)، بلباو (إسبانيا)، بوخارست (رومانيا)، بودابست (المجر- هنغاريا)، كوبنهاغن (الدنمارك)، دبلن (إيرلندا)، غلاسكو (إسكتلندا)، ميونيخ (ألمانيا)، سان بطرسبورغ (روسيا)، إضافة إلى العاصمتين، الإيطالية روما التي من المقرر أن تستضيف المباراة الافتتاحية، والإنجليزية لندن التي من المقرر أن تستضيف مباراتي الدور نصف النهائي والمباراة النهائية.

وتستضيف مدينة سان بطرسبورغ الروسية 4 مباريات في البطولة، ثلاث منها في دور المجموعات، ومباراة واحدة في الدور ربع النهائي.

المصدر: رويترز