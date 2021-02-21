مدرب ليفربول يكشف طبيعة إصابة قائد فريقه هندرسون

ينتظر نادي ليفربول الحصول على نتائج الفحوصات التي سيجريها قائده، جوردن هندرسون، لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة "الريدز" وإيفرتون، في ديربي "الميرسيسايد"، أمس السبت.

ولم يتمكن هندرسون من إكمال المباراة، وغادر الملعب في الدقيقة 29 متأثرا بإصابته، ومن المنتظر أن يجري المزيد من الفحوصات في وقت لاحق اليوم الأحد، لتحديد مدى خطورتها.

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وعن إصابة هندرسون، قال مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد مباراة إيفرتون: "إصابته في منطقة الفخذ. تبدو مقلقة، ولكن سيتعين علينا الانتظار حتى الحصول على نتائج الفحوصات لنحدد حجمها".

وزاد إيفرتون من أوجاع ليفربول وهزمه بثنائية دون رد في ملعبه "أنفيلد"، ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي، وهذه الخسارة هي الرابعة لـ"الريدز" في "البريميرليغ" هذا الموسم.

وتجمد رصيد ليفربول عند 40 نقطة في المركز السادس، متفوقا بفارق الأهداف على إيفرتون، الذي يملك في رصيده 40 نقطة أيضا.

المصدر: liverpoolfc.com