مدرب ليفربول يحدد أسباب سقوط فريقه أمام إيفرتون

قال مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، إن فريقه كان الطرف الأفضل في المباراة التي خسرها أمام جاره إيفرتون 0-2، أمس السبت، في المرحلة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتلقى ليفربول هدفا مبكرا، في الدقيقة 3، وحاول جاهدا تعديل النتيجة وأتيحت له العديد من الفرص لكن لم تتم ترجمتها إلى أهداف، لتستقبل شباكه هدفا ثانيا من ركلة جزاء، في الدقيقة 83.

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وقال كلوب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "الهدف الأول الذي توجب علينا الدفاع بشكل أفضل أمامه، حدد وجهة اللقاء، كان هدفا غير ضروري، كانت هناك العديد من لحظات كرة القدم الجيدة، لذلك أدينا جيدا من وجهة نظر فنية، لكن توجب علينا مواصلة المطاردة، ولم نكن هادئين لدرجة كافية".

وأضاف: "إيفرتون دافع بعمق وبشغف كبير، لكن كانت هناك لحظات تمتعنا فيها بحرية كاملة داخل الصندوق (منطقة الجزاء)، إلا أننا لم نستطع إنهاء الهجمات".

وتابع: "في الشوط الثاني غيرت طريقة اللعب قليلا، لأننا أردنا تشكيل المزيد من المتاعب لهم، وفورا حصلنا على فرص كبيرة، أتيحت لساديو (ماني) فرصتان داخل منطقة الجزاء، وفرصتان لفيرمينو في مكان مناسب، ركلة الجزاء جاءت متأخرة ولم تكن حاسمة، لذلك لا يتوجب الحديث عنها كثيرا".

وأكمل المدرب الألماني: "يمكننا الحديث عما حدث لساعة كاملة بالتفاصيل، وستدركون حينها أننا نتحدث عن 90 بالمئة من الإيجابيات و10 بالمئة من السلبيات".

وبعد هذه الخسارة، تجمد رصيد ليفربول عند 40 نقطة في المركز السادس، بفارق 16 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي، الذي سيكون بمقدوره توسيع هذا الفارق عندما يلتقي مساء اليوم الأحد، مع مضيفه أرسنال في قمة المرحلة الـ25.

المصدر: وكالات