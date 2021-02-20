روبرتسون: صلاح لا يشبع.. فوجئت بتصرفه في مباراة لايبزيغ

أشاد الظهير الأيسر لنادي ليفربول، الدولي الاسكتلندي، أندي روبرتسون، بزميله في "الريدز"، محمد صلاح، مؤكدا أن النجم المصري لا يشبع من تسجيل الأهداف.

وقال روبرتسون في مقابلة أجراها مع الموقع الرسمي لليفربول: "إحصاءات وأهداف محمد صلاح في الموسم الحالي لا يمكن تصديقها، أعلم أنه جائع دائما لتسجيل الأهداف، وهو يسعى لإحراز المزيد من الأهداف دائما، ويريد دائما أن تكون له بصمة في كل مباراة، يريد التواجد في كل الأوقات، هذه علامة لكونه لاعبا كبيرا".

وتابع روبرتسون قائلا :"يصبح (صلاح) أكثر تأثيرا في كل ما يفعله ويواصل العمل بجد من أجل الفريق".

وأردف: "في المباراة الأخيرة ضد لايبزيغ (في ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا)، رأيته في الدقيقة 80 داخل منطقة جزاء فريقنا ويبعد كرة رأسية، لقد تفاجأت بعض الشيء، ولكن هذا دليل على أنه يعمل بكل قوة من أجل الفريق".

ويقدم صلاح أداء مبهرا مع ليفربول، حيث يتصدر حاليا ترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا، وبشكل عام، سجل الفرعون المصري هذا الموسم، 24 هدفا في جميع المسابقات.

ويستعد ليفربول لخوض مباراة هامة مساء اليوم السبت، أمام جاره وغريمه إيفرتون في "ديربي ميرسيسايد"، ضمن المرحلة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدر: وكالات