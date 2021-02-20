مدرب بايرن ميونيخ يعلن تعرض لاعبه توليسو لإصابة خطيرة

أعلن مدرب بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، هانز فليك، أن لاعب وسطه الدولي الفرنسي، كورنتين توليسو، خضع أمس الجمعة، لعملية جراحية، بعد تعرضه لإصابة خطيرة في وتر عضلي في الفخذ.

وقال فليك، في مؤتمر صحفي عشية مواجهة مضيفه آينتراخت فرانكفورت، مساء اليوم السبت، في المرحلة الـ22 من الدوري الألماني: "إنها إصابة عضلية خطيرة، وتمزق في الوتر. شعر بألم شديد خلال تسديده إحدى الكرات (أثناء التدريب)".

وأضاف فليك: "تحدثت معه هذا الصباح (الجمعة). لقد خضع لعملية جراحية، لكننا لا نعرف النتائج بعد".

وتابع: "لقد آلمني حقا. أنا مقتنع بأنه يحتاج فقط إلى القليل من الإيقاع (...) سندعمه خلال الأسابيع والشهور القادمة حتى يعود إلى أفضل مستوى له".

وكشفت وسائل الإعلام الألمانية، أن توليسو (26 عاما)، سيغيب عن الملاعب لمدة ستة أشهر كحد أقصى، وبالتالي سيرغم على إعلان انسحابه من المشاركة مع منتخب بلاده فرنسا، في نهائيات كأس أمم أوروبا المقررة خلال الفترة من 11 يونيو إلى 11 يوليو المقبلين.

وكان توليسو، الاختيار الثاني بالنسبة لفليك في وسط ملعب البايرن هذا الموسم، حيث لعب أساسيا سبع مرات فقط في 22 مرحلة من "البوندسليغا".

المصدر: "آس"