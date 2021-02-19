إيراني يمنع زوجته المدربة لمنتخب بلاده من المشاركة في بطولة دولية

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن سميرة الزرقري، مدربة المنتخب للتزلج الأولمبي للسيدات، لم تستطع السفر إلى إيطاليا مع بعثة الفريق بسبب رفض زوجها مغادرتها البلاد، وفقا لصحيفة "غارديان".

وأشارت تقارير صحفية إلى أن خلافا عائليا حمل الزوج على رفض سفر زوجته، مستغلا بذلك حقا قانونيا في إيران يمنع النساء من السفر خارج البلاد إلا بموافقة الزوج.

وكتبت سميرة الزرقري "تغريدة" عبر حسابها على موقع "تويتر"، قائلة: "منعني زوجي من مغادرة إيران، الأمر ليس مجرد مسألة شخصية وعائلية، ألمي هو ألم كل الإيرانيات".

ممنوع الخروج شدن من توسط شوهرم فقط یک مسئله خصوصی و شخصی و خانوادگی نبود



درد من ، درد تمام زنان ایران است — سمیرا زرگری (@zargari_samira) February 17, 2021

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المصدر: وكالات