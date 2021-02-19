 
مباشر

إيراني يمنع زوجته المدربة لمنتخب بلاده من المشاركة في بطولة دولية

الرياضة

إيراني يمنع زوجته المدربة لمنتخب بلاده من المشاركة في بطولة دولية
instagram/samira.zargari
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pt97

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن سميرة الزرقري، مدربة المنتخب للتزلج الأولمبي للسيدات، لم تستطع السفر إلى إيطاليا مع بعثة الفريق بسبب رفض زوجها مغادرتها البلاد، وفقا لصحيفة "غارديان".

وأشارت تقارير صحفية إلى أن خلافا عائليا حمل الزوج على رفض سفر زوجته، مستغلا بذلك حقا قانونيا في إيران يمنع النساء من السفر خارج البلاد إلا بموافقة الزوج.

وكتبت سميرة الزرقري "تغريدة" عبر حسابها على موقع "تويتر"، قائلة: "منعني زوجي من مغادرة إيران، الأمر ليس مجرد مسألة شخصية وعائلية، ألمي هو ألم كل الإيرانيات".

إقرأ المزيد
الحكم بالإعدام على بطل مصارعة إيراني
الحكم بالإعدام على بطل مصارعة إيراني

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا