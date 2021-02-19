النجم الأحمر الصربي يعتذر لزلاتان إبراهيموفيتش بسبب إساءة عنصرية

اعتذر نادي تسرفينا زفيزدا بلغراد الصربي "النجم الأحمر"، اليوم الجمعة، لنادي ميلان ومهاجمه زلاتان إبراهيموفيتش بسبب إساءة عنصرية للنجم السويدي المخضرم، المنحدر من أصول بوسنية.

وذكرت وسائل إعلام صربية أن إبراهيموفيتش تعرض لإهانة من شخص كان يجلس في مقصورة كبار الشخصيات في ملعب "رد ستار" ونشر موقع (بي.92 دوت نت) مقطعا صوتيا لهذه التعليقات.

وقال نادي تسرفينا زفيزدا في بيان له: "يدين رد تسرفينا بشدة الهتافات المسيئة لزلاتان إبراهيموفيتش خلال مباراة في الدوري الأوروبي أمام ميلان. بذل النادي كل ما في وسعه لتنظيم هذه المباراة على أعلى مستوى ولن نسمح لشخص همجي بالنيل من كرم الضيافة المعروف في صربيا. سنتعاون مع السلطات لتحديد المتورط في هذه المسألة وسنصر على معاقبته بأقصى عقوبة يقرها القانون. يعتذر رد تسرفينا مرة أخرى لزلاتان إبراهيموفيتش ويؤكد النادي أنه لن يتسامح مطلقا مع مثل هذه التصرفات في المستقبل".

وتابع النجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش (39 عاما) جالسا على مقاعد البدلاء، هذه المباراة التي جمعته بين الفريقين في ذهاب دور الـ32 لللدوري الأوروبي وانتهت بالتعادل (2-2)، وأقيمت بدون جمهور بسبب قيود احتواء فيروس كورونا.

المصدر: "رويترز"