أول رد فعل من نجم الأهلي المصري بعد تلقيه تحذيرا من مصطفى محمد

اعتذر نجم الأهلي المصري السابق لكرة القدم، أحمد بلال، للمهاجم الدولي المصري المحترف في صفوف نادي غلطة سراي التركي، مصطفى محمد، عن الانتقادات التي وجهها للأخير خلال الفترة الماضية.

ونشر بلال عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اعتذاره لمصطفى محمد، وجاء فيه: "لو في أي إساءة حصلت تجاه مصطفي محمد أكيد غير مقصودة، وأنا أعتذر لو صدر مني أي شيء غير مقصود، وبالتوفيق له فيما هو قادم إن شاء الله".

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ودأب بلال خلال الفترة الماضية على التقليل من أداء ومردود مصطفى محمد، غير أنه تجاوز في حق والدة مصطفى محمد في مكالمة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية مؤخرا، وهو ما دفع مهاجم غلطة سراي لتحذيره.

وكتب مصطفى محمد عبر "تويتر" في رسالته لنجم الأهلي السابق: "عمري ما زعلت من أي نقد بتعرض ليه، وأحترم كل آراء الكباتن الكبار وأستفيد من كلامهم، لكن لما الأمر يوصل لي دخول الأم في دا مفيهوش أي احترام، أتمني أن الناس تحترم نفسها في الكلام".

عمري ما زعلت من اي نقد بتعرض ليه وبحترم كل اراء الكباتن الكبار وبستفيد من كلامهم لكن لما الامر يوصل لي دخول الام في دا مفهوش اي احترام اتمني ان الناس تحترم نفسها في الكلام👌 — Mostafa Mohamed (@mmostafa_11) February 17, 2021

ويتألق مصطفى محمد رفقة غلطة سراي منذ انضمامه إليه على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادما من الزمالك، حيث أحرز 4 أهداف في أول 4 مباريات له مع فريقه الجديد، وساعده في تصدر الدوري التركي.

المصدر: RT