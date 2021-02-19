شاهد.. نيمار يحتفل بشكل "هستيري" بثلاثية مبابي في شباك برشلونة

تفاعل النجم البرازيلي نيمار، بشكل كبير مع "الهاتريك" الذي سجله زميله في نادي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، في مباراة برشلونة (4-1)، ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشر نيمار، الذي غاب عن اللقاء بسبب الإصابة، فيديو عبر حسابه في موقع "تويتر"، خلال مشاهدته للمباراة عبر شاشة التلفاز، وهو يحتفل بشكل "هستيري" بثلاثية مبابي.

وعلق نيمار على الفيديو بوضع ثلاث كرات، في إشارة إلى الأهداف الثلاثة التي سجلها مبابي.

ونشر النجم البرازيلي، الذي سبق له الدفاع عن ألوان برشلونة والتألق في صفوفه بين العامين 2013 و2017، تغريدة أخرى، أشاد من خلالها بمبابي وباقي زملائه في سان جيرمان، حيث كتب: "كيف لعب مبابي! ولدي سجل هاتريك".

وأضف: "يا لها من مباراة من فريقنا، كل شيء رائع".

ويتعافى نيمار من إصابة عضلية تعرض لها في مباراة ضد نادي "كان" في كأس فرنسا، الأسبوع الماضي، وستبعده عن الملاعب 4 أسابيع.

المصدر: RT + sports.ru