شاهد.. ردة فعل ميسي بعد تلقي مرمى برشلونة هدفين متتاليين من مبابي

تعرض نادي برشلونة بقيادة نجمه ،ليونيل ميسي، لهزيمة مذله على يد ضيفه باريس سان جيرمان 1-4، في مباراة أقيمت يوم الثلاثاء الماضي، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم يظهر أيقونة نادي برشلونة، ميسي، في مباراة سان جيرمان، بالشكل المعروف عنه وكان مشتتا طوال اللقاء، وغابت خطورته تماما على المرمى، وظهر في مناسبتين، الأولى عندما تكفل بتسجيل الهدف الوحيد للفريق الكتالوني من علامة الجزاء، والثانية وهو يتذمر من هشاشة دفاع فريقه.

SHAME ON BARCA DEFENSE pic.twitter.com/LfCFa4h0Pr — Lionel Messi Fan Account (@LionelAccount) February 17, 2021

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لردة فعل ميسي بعدما هز نجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، شباك "البارسا" بالهدفين الأول والثاني، حيث ظهر "البرغوث" غاضبا ويشير بيده إلى المدافعين، ولسان حاله يقول: "ما هكذا ندافع.. بهذا الدفاع الهش لن نفوز بدوري الأبطال؟".

وبعد هذه الخسارة الثقيلة، أصبحت فرص برشلونة ضئيلة جدا في بلوغ الدور ربع النهائي لمسابقة دوري الأبطال، التي لم يتذوق الفريق الكتالوني طعم الفوز بها منذ العام 2015.

المصدر: مواقع التواصل