تقرير يصف حالة ميسي وزملائه بعد الهزيمة المدوية أمام باريس سان جيرمان

سادت حالة من الذهول وخيبة الأمل أجواء غرفة تغيير الملابس الخاصة بفريق برشلونة، إثر الهزيمة أمام باريس سان جيرمان (1-4)، الثلاثاء الماضي، في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الهزيمة الساحقة أمام باريس سان جيرمان أصابت لاعبين برشلونة بحالة من الذهول، وبشعور بأنهم غير قادرين على مواجهة قوة الفريق الفرنسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعبين أصيبوا بخيبة أمل وشعروا بتبخر أحلام برشلونة هذا الموسم، بعد خسارة المنافسة على البطولات مبكرا في فبراير، لا سيما دوري الأبطال، الذي بات الفريق على بعد خطوة من الخروج منه.

وأوضحت أن لقطة وداع ليونيل ميسي، لمواطنيه في باريس سان جيرمان، المهاجم ماورو إيكاردي، ولاعب خط الوسط لياندرو باريديس، والمدرب ماوريسيو بوكيتينو، عقب المباراة، دون النظر لوجوههم هي الصورة التي يمكن من خلالها رؤية غرفة الملابس بعد الخسارة.

وقالت إن اللاعبين شعروا ببعض الندم على فرصتي زميليهم الفرنسيين، عثمان ديمبلي، وأنطوان غريزمان خلال المباراة، مشيرة إلى أنهم شعروا براحة كبيرة لقرار المدرب الهولندي رونالد كومان، منحهم راحة من التدريبات عقب الخسارة، لمدة يومين، للانفصال جزئيا عن أجواء كرة القدم.

المصدر: وكالات