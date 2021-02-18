ريفالدو: ميسي يعيش أيامه الأخيرة مع برشلونة

يرى البرازيلي ريفالدو نجم برشلونة السابق، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد "البلوغرانا" الحالي، يعيش أيامه الأخيرة مع الفريق الكتالوني.

ورجح ريفالدو أن تكون وجهة ميسي المقبلة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال ريفالدو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "لا يوجد لاعبون في الفريق يؤمنون بالعودة أمام باريس سان جيرمان، ومن المستحيل تغيير هذا الوضع".

وأضاف: "الخسارة برباعية ستكون على الأرجح آخر مباراة لميسي في دوري الأبطال على ملعب "كامب نو"، ولا يمكن لبرشلونة منح ميسي الأمل في الحصول على فرصة للقتال على أي لقب مهم".

وأشار إلى أن "مستقبل ميسي في باريس سان جيرمان، خصوصا بعد أن شاهد ما فعلوه في (كامب نو)، فهو فريق يمكن أن يمنحه فرصة الفوز بالألقاب".

وأتم: "لقد أمضى ميسي سنوات في تحمل مسؤولية الفريق، ومع بداية الموسم رحل أفضل زميل له في الفريق إلى أتلتيكو مدريد وهو لويس سواريز، في صفقة بيع غير مفهومة جعلتهم أقوى من أي وقت مضى".

وجاءت تصريحات ريفالدو على خلفية الهزيمة المدوية التي مني بها برشلونة في عقر داره على يد ضيفه باريس سان جيرمان (1-4)، يوم الثلاثاء الماضي، في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المصدر: وكالات