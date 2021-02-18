بالدليل القاطع.. "رسالة واتساب" تؤكد رفض برشلونة ضم مبابي عام 2017 والتعاقد مع ديمبلي

كشف وكيل الأعمال الشهير، جونيور مينغويلا، أنه عرض الفرنسي كيليان مبابي على المدير السابق لبرشلونة خافيير بورداس بمبلغ 130 مليون يورو فقط، لكن الرد جاء صادما برفض اللاعب رفضا تاما.

وقال جونيور مينغويلا في مقابلة خاصة مع إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية: "أخبرني والدي أن نيمار لديه اتفاق مع باريس، وسينتقل إليه عبر دفع الشرط الجزائي، تحدثنا إلى مديري برشلونة ولكنهم لم يصدقوا ذلك، لأن نيمار لم يفصح عن الأمر للحصول على مكافآته المستحقة".

وأوضح: "كان الرد من إدارة برشلونة أنهم لن يتخذوا أي خطوة (التعاقد مع بديل) إلا بعد أن أعلن نيمار بنفسه عن الانتقال.. بعد الإعلان الرسمي أخبرتني الإدارة أن ديمبيلي أنسب من مبابي لأسلوب لعب الفريق".

ومنح مينغويلا نسخة من رسائل تطبيق "واتساب - WhatsApp" الخاصة بالمحادثة مع مدير برشلونة خافيير بورداس إلى إذاعة "كادينا"، وأثبت بالدليل كيف أن مدير برشلونة رفض الصفقة شكلا ومضمونا.

ويظهر في الرسائل المنشورة مينغويلا يتحدث قائلا: "هل تريد رقم رئيس موناكو للتحدث معه عن الصفقة؟". ثم يرسل مينغويلا رقم الروسي فاديم فاسيليف إلى بورداس.

ورد مدير برشلونة السابق: "جونيور، كيف حالك؟ آسف. شكرا لإعطائي الرقم، لكن الرئيس والمدربون يرفضون التعاقد معه (مبابي). كما رأيت، الخيار لدينا هو ديمبيلي".

يرد مينغويلا: "مرحّب بكم دائما، لكنني لا أتفق مع مدربيك ورئيسك، أتمنى أن أكون مخطئا، وأن يسير كل شيء على ما يرام".

🗣️ @MinguellaJr, en @partidazocope



😱 "Mbappé fue ofrecido al Barça en 2017"



🤦🏻‍♂️ "Alguno llegó a decir que contra quien había empatado Mbappé"



🤝 "Teníamos el acuerdo cerrado en 130M€ + 25M€ en incentivos



💰 "Su salario iba a ser entre 10M€ y 16M€ netos"#PartidazoCOPEpic.twitter.com/Mt2GYHlJ97 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 16, 2021

وجاء رد مبابي على رفض برشلونة ضمه بعد نحو أربعة سنوات، بإحراز ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباكه في معقله "كامب نو"، ليقود فريقه باريس سان جيرمان إلى فوز ساحق على الفريق الكتالوني (4-1) في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي، وذلك في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المصدر: وكالات