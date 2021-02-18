وليامز تجهش بالبكاء وتغادر مؤتمرا بعد تلقيها سؤالا من أحد الصحفيين (فيديو)

أجهشت الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامز، بالبكاء وأنهت مؤتمرا صحفيا بعد الهزيمة 6-3، و6-4 أمام اليابانية نعومي أوساكا، في قبل نهائي أستراليا المفتوحة للتنس، اليوم الخميس.

وأنهت هذه الخسارة، آمال اللاعبة الأمريكية في معادلة الرقم القياسي بحصد اللقب الـ24 في البطولات الأربع الكبرى.

وغادرت اللاعبة البالغة من العمر 39 عاما، التي كانت بحاجة إلى لقب واحد لمعادلة رقم مارغريت كورت القياسي، الملعب الذي احتضن مباراتها أمام أوساكا، وسط تصفيق حار، وتوقفت للحظة وهي تضع يدها على قلبها لتحية الجماهير.

وأبلغت وليامز، التي ارتدت قلادة تحمل كلمة "ملكة"، الصحفيين "الجمهور الأسترالي مذهل وكان من اللطيف مشاهدته".

After her semifinal loss to Naomi Osaka, Serena Williams leaves the pressroom in tears.#AusOpenpic.twitter.com/g95Fva006O — Tennis Channel (@TennisChannel) February 18, 2021

وردت مبتسمة على سؤال حول إن كان خروجها يعني وداع أستراليا المفتوحة إلى الأبد "إن كان الوداع لن أخبر أي شخص".

After answering questions about her future, Serena Williams gets emotional and leaves the room. pic.twitter.com/5zTrOvuor0 — espnW (@espnW) February 18, 2021

ولكن الابتسامة تبددت سريعا بعد سؤال عن اعتبار الهزيمة من أوساكا مجرد "نتيجة سيئة" وحينها شربت جرعة ماء قبل النحيب.

وقالت قبل مغادرة المؤتمر الصحفي باكية "لا أعرف. لا أعرف".

وكانت وليامز، فازت بآخر لقب لها في البطولات الأربع الكبرى عام 2017 في أستراليا المفتوحة بالذات، قبل حصولها على راحة لإنجاب ابنتها أليكسيس أولمبيا، وخسرت أربع مباريات نهائية في هذه البطولات منذ عودتها للتنس في 2018.

المصدر: رويترز