سخرية واسعة من رونالدو بسبب لقطتين في مباراة بورتو (فيديو)

أثار النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، سخرية واسعة على المنصات الاجتماعية، عقب نهاية مباراة فريقه يوفنتوس ومضيفه بورتو، أمس الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم يظهر رونالدو بالشكل المعروف عنه وكان مشتتا طوال اللقاء وغابت خطورته تماما على المرمى، وسط عجزه وعجز فريقه على مجاراة لاعبي بورتو.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطتين طريفتين من تلك المباراة، يظهر رونالدو في الأولى، وهو ينطلق بالكرة من الجهة ليسرى، ليتجاوز أحد لاعبي بورتو، لكنه اصطدم بزميله البرازيلي أليكس ساندرو، ليفقد الكرة في مشهد كوميدي.

Ronaldo skills and highlights vs porto | mr champions league on fire???🔥 pic.twitter.com/imlFSbrNt6 — Baggio 🇮🇶 (@BaggioM10) February 17, 2021

أما اللقطة الثانية، التي تم تناقلها على نطاق أوسع، فقد ظهر فيها رونالدو وهو يحاول التوغل داخل منطقة جزاء بورتو، حيث قام ببعض الحركة لتمويه مدافع بورتو ومراوغته، لكن المدافع ظل يراقب الكرة قبل أن يخطفها من "الدون" بكل هدوء.

How can people say Ronaldo is better than Messi? What is this 😂😂😂😭😭😭😭pic.twitter.com/uKFgoW1SZA — KELEWELE JOINT 🍟 (@ANKAMAGYIMI__) February 17, 2021

وانتهت المباراة بفوز بورتو بهدفين مقابل هدف واحد، وسيلتقي الفريقان مجددا في ملعب يوفنتوس في مباراة الإياب، في التاسع من مارس المقبل.

المصدر: مواقع التواصل