لاعب جودو يتعرض للضرب حتى الموت لرفضه الانصياع والاستسلام أمام منافسه

توفي لاعب جودو شاب يدعى، سليمان تورسونباييف، بعد تعرضه للضرب المبرح عقب فوزه ببطولة للجودو في تركمانستان، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة "Turkmen.news"، أنه كانت هناك محاولات من قبل مجهولين لإجبار تورسونباييف (14 عاما) على الاستسلام في المباراة النهائية في بطولة للجودو أمام منافسه، وهو طالب في معهد وزارة الداخلية في تركمانستان، لكن الرياضي المراهق رفض بشكل قاطع الانصياع، ليفوز بالمواجهة عن جدارة ويتوج بطلا للدورة التي أقيمت في أوائل فبراير الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن تورسونباييف ومدربه تعرضا بعد ذلك للضرب من قبل مجهولين، وترك المدرب في مكان الهجوم في حين قام المهاجمون باصطحاب الرياضي الشاب المراهق معهم.

وبعد فترة، عثر المارة على تورسونباييف في الشارع، ليقوموا باستدعاء سيارة الإسعاف، لكنه كان قد فارق الحياة.

المصدر: نوفوستي