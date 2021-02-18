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شاهد.. هل حرم رونالدو من ضربة جزاء "مستحقة" في وقت "قاتل" أمام بورتو؟

الرياضة

شاهد.. هل حرم رونالدو من ضربة جزاء
AFP
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صب كريستيانو رونالدو، جام غضبه على الحكم كارلوس غراندي، الذي قاد مباراة فريقه يوفنتوس ضد بورتو، أمس الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، لعدم احتسابه ركلة جزاء في وقت قاتل.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، تلقى رونالدو كرة عالية داخل منطقة الجزاء، ليقوم بترويضها، ولكن "الدون" انزلق خلال عملية ترويضه للكرة ثم احتك معه أحد مدافعي بورتو ليسقط على الأرض، ولم يتدخل الحكم وطالب بمواصلة اللعب.

وبعد ثوان قليلة من هذه اللقطة التي كانت في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة، لينفعل رونالدو بشدة على هذا القرار ويتوجه نحو الحكم مطالبا إياه باحتساب ركلة جزاء، لكن الحكم أكد من خلال إشاراته أن حكم الفيديو المساعد "فار"، راجع اللقطة ورأى أنها لا تستدعي احتساب ركلة الجزاء.

وبدا رونالدو غاضبا خلال حديثه مع الحكم، حيث وجه له بعض الكلمات بنبرة حادة، لكن الأخير لم يغير موقفه وأنهى المباراة بفوز بورتو على ضيفه يوفنتوس بهدفين مقابل هدف واحد.

وسيلتقي الفريقان مجددا في ملعب يوفنتوس في مباراة الإياب، في التاسع من مارس المقبل.

المصدر: RT

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