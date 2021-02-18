التونسي الخاوي يقود نادي مارسيليا لمواصلة صحوته

واصل مارسيليا صحوته وحقق فوزه الثاني تواليا عندما تغلب على ضيفه نيس 3-2، بينها ثنائية للتونسي سيف الدين الخاوي، أمس الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ11 من الدوري الفرنسي.

وأنهى مارسيليا الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما مدافعه الإسباني ألفارو غونزاليس، ولاعب وسطه الخاوي، في الدقيقتين 14 و42.

وقلص الجزائري أمين غويري، الفارق مطلع الشوط الثاني (الدقيقة 47)، قبل أن يعيده الخاوي إلى سابق عهده بعد ست دقائق، ثم قلصه المغربي الأصل مالك السلوكي قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق.

وهذا الفوز هو الثاني على التوالي لمارسيليا بعد الأول على مضيفه أوكسير من الدرجة الثانية 2-0، السبت الماضي، في الدور الـ64 لمسابقة كأس فرنسا، عندما وضع حدا لسلسلة نتائجه السلبية في مبارياته السبع الأخيرة في مختلف المسابقات وحقق فوزه الأول منذ أكثر من شهر.

وصعد مارسيليا، الذي حقق فوزه العاشر في الدوري الفرنسي هذا الموسم، إلى المركز السادس برصيد 37 نقطة، مع مباراة مؤجلة، فيما بقي نيس في المركز الـ14 برصيد 29 نقطة، بعدما مني بخسارته الثانية تواليا والثانية عشرة هذا الموسم.

المصدر: أ ف ب