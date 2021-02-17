مهاجم أتلتيكو مدريد يخفق في هز الشباك الخالية.. (فيديو)

ضيع الأرجنتيني أنخيل كوريا مهاجم أتلتيكو مدريد فرصة ذهبية للتسجيل خلال مباراة فريقه أمام مضيفه ليفانتي (1-1) يوم الأربعاء، المؤجلة من الجولة الثانية للدوري الإسباني لكرة القدم.

وأخفق أنخيل كوريا في متابعة كرة تهادت أمامه في الشباك الخالية بعد أن تصدى حارس مرمى ليفانتي لتسديدة قوية من المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، في الدقيقة 48 من زمن اللقاء.

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واكتفى أتلتيكو مدريد بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل رفع بها رصيده إلى 55 نقطة، حصدها من 22 مواجهة، ويتصدر ترتيب الليغا بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه، جاره اللدود ريال مدريد، وبفارق 9 نقاط أمام صاحب المركز الثالث برشلونة، الذي بحوزته مباراة مؤجلة.

المصدر: RT