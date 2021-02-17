شاهد.. الإيراني مهدي طارمي يصعق يوفنتوس بهدف سريع

فاجأ فريق بورتو البرتغالي ضيفه يوفنتوس الإيطالي بهدف سريع في المباراة بينهما اليوم الأربعاء وذلك في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وباغت المهاجم الإيراني مهدي طارمي الضيوف بهدف سريع سجله في الدقيقة الأولى من انطلاق صفارة حكم الساحة الدولي الإسباني كارلوس ديل سيرو غراندي، على ملعب "دراغاو" في مدينة بورتو البرتغالية، مستفيدا من خطأ قاتل ارتكبه الأوروغوياني رودريغو بيتانكور بإعادته كرة قصيرة لحارس مرماه البولندي فويتسيخ تشيسني.

Бентанкур не заметил, что матч начался и привез в свои ворота уже на первой минуте 😱



Отличная пощечина для «Ювентуса», чтобы проснуться:https://t.co/ySzkhpWcmLpic.twitter.com/ekTRkUMXsP — Матч ТВ (@MatchTV) February 17, 2021

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المصدر: RT