 
مباشر

شاهد.. الإيراني مهدي طارمي يصعق يوفنتوس بهدف سريع

الرياضة

شاهد.. الإيراني مهدي طارمي يصعق يوفنتوس بهدف سريع
Reuters /Pedro Nunes
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/psrg

فاجأ فريق بورتو البرتغالي ضيفه يوفنتوس الإيطالي بهدف سريع في المباراة بينهما اليوم الأربعاء وذلك في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وباغت المهاجم الإيراني مهدي طارمي الضيوف بهدف سريع سجله في الدقيقة الأولى من انطلاق صفارة حكم الساحة الدولي الإسباني كارلوس ديل سيرو غراندي، على ملعب "دراغاو" في مدينة بورتو البرتغالية، مستفيدا من خطأ قاتل ارتكبه الأوروغوياني رودريغو بيتانكور بإعادته كرة قصيرة لحارس مرماه البولندي فويتسيخ تشيسني.

إقرأ المزيد
رونالدو يعود إلى البرتغال
رونالدو يعود إلى البرتغال

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا