الزمالك يفوز على "الدراويش" بهدف قاتل للساسي

انتزع فريق الزمالك فوزا ثمينا من الإسماعيلي (2-1) في الوقت القاتل من زمن اللقاء الذي جرى بينهما اليوم الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تقدم الزمالك بهدف سجله يوسف أوباما في الدقيقة 50، وأدرك شكري نجيب التعادل للإسماعيلي "الدراويش" بحلول الدقيقة 63.

ومن ثم اقتنص اللاعب التونسي فرجاني ساسي هدف الفوز للقلعة البيضاء، في الوقت القاتل، قبل دقيقتين فقط من انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، التي أقيمت على أستاد القاهرة.

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الزمالك يهزم الإسماعيلي بثنائية ويتصدر الدوري حتى الأن بفارق 8 نقاط

"اهداف الزمالك والإسماعيلي والترتيب"👇 pic.twitter.com/cVZXHcQ9kM — تركي الحربي 45🏆حرة نقية 📰🖋 (@Turki_alharbi44) February 17, 2021

ورفع الزمالك رصيده بعد هذا الفوز إلى 29 نقطة، في صدارة الدوري.

في المقابل توقف رصيد الإسماعيلي عند 8 نقاط فقط، ويشغل المركز السابع عشر على سلم الترتيب.

المصدر: RT