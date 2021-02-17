شاهد.. هدف الأسبوع في الدوري الإنجليزي الممتاز

حصل الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال على جائزة "هدف الأسبوع" في الجولة الـ24 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بهدفه الأول في مرمى ليدز يونايتد (4-2) الأحد الماضي.

وأحرز أوباميانغ ثلاثة أهداف "للمدفعجية" في مرمى ضيفه ليدز يونايتد، الأول والثاني والرابع، في الدقائق (13، 41 من رطلة جزاء، و47)، بينما تكفل زميله الإسباني هيكتور بيليرين، بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

☺️ Good morning, Gooners - waking up with that W! 🙌 pic.twitter.com/OctOO1MYei — Arsenal (@Arsenal) February 15, 2021

ودخل قائمة أفضل خمس أهداف كل من، النجم المصري محمد صلاح (ليفربول)، وماثيو لوتون (بيرنلي)، وداني إنجز (ساوثهامبتون)، والبرتغالي برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد).

وأحرز بيير-إيميريك أوباميانغ 8 أهداف في الموسم الحالي "للبريمير ليغ"، متأخرا بفارق 9 أهداف عن محمد صلاح متصدر ترتيب الهدافين.

ويحتل أرسنال المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 34 نقطة، بينما يتربع مانشستر سيتي على عرش صدارة "البريمير ليغ" برصيد 53 نقطة ولديه مباراة مؤجلة.

المصدر: RT