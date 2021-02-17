التشكيلة المتوقعة لمواجهة يوفنتوس وبورتو

نشر موقع "فوتبول إيطاليا"، التشكيلة المتوقعة لفريقي يوفنتوس الإيطالي ومضيفه بورتو البرتغالي، في المباراة بينهما اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأكد مدرب يوفنتوس، أندريا بيرلو، في تصريحات صحفية سبقت المباراة، أن اللاعبين باولو ديبالا وليوناردو بونوتشي لن يشاركا في المباراة، التي ستقام على ملعب "الدراغاو" بمدينة بورتو.

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ومن المتوقع أن تضم تشكيلة يوفنتوس الأساسية: تشيزني، دانيلو، دي ليخت، كيليني، أليكس ساندرو، كييزا، بنتانكور، رابيوت، ماكيني، موراتا، رونالدو.

بينما أكد البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب بورتو صعوبة الاصطدام بمواطنه النجم كريستيانو رونالدو في دوري الأبطال

وعلى الجهة المقابلة: ارشيسين، مانافا، بيبي، مبمبا، سار، كرونا، أوتافيو، أوليفيرا، أوريبي، ماريغا، تاريمي.

المصدر: وكالات