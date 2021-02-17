انتهاء حلم بارتي في حصد لقب تاريخي في بطولة أستراليا المفتوحة

انتهت أحلام آشلي بارتي المصنفة أولى عالميا لكي تصبح أول لاعبة أسترالية تنال لقب بطولة أستراليا المفتوحة منذ 1978، بعدما خسرت أمام كارولينا موخوفا في دور الثمانية اليوم الأربعاء.

ولم تستغرق بارتي وقتا طويلا في البداية قبل أن تفرض سيطرتها على منافستها التشيكية، وبدا أنها ستشق طريقها بسهولة بعد خسارة ست نقاط فقط خلال التقدم 5-0 في الربع ساعة الأولى من اللقاء ثم حسمت أول مجموعة بعد ذلك.

ولكن موخوفا التي غادرت الملعب لتخضع للعلاج في وقت مبكر من المجموعة الثانية، عادت بعد ذلك قوية وجاهزة لمواجهة بطلة فرنسا المفتوحة سابقا.

وقاتلت اللاعبة التشيكية المصنفة 25، لتحول تأخرها بمجموعة واحدة، إلى فوز بواقع 1-6، و6-3، و6-2.

وستلعب موخوفا في الدور نصف النهائي مع الأمريكية بين جنيفر برادي، التي تأهلت على حساب مواطنتها جيسيكا بيغولا، بفوزها عليها 4-6، و6-2، و6-1.

المصدر: رويترز