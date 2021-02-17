 
مباشر
عاجل
موسكو تعلن عن اعتراض مقاتلتين روسيتين مجموعة من الطائرات الحربية الفرنسية فوق البحر الأسود

انتهاء حلم بارتي في حصد لقب تاريخي في بطولة أستراليا المفتوحة

الرياضة

انتهاء حلم بارتي في حصد لقب تاريخي في بطولة أستراليا المفتوحة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/psnz

انتهت أحلام آشلي بارتي المصنفة أولى عالميا لكي تصبح أول لاعبة أسترالية تنال لقب بطولة أستراليا المفتوحة منذ 1978، بعدما خسرت أمام كارولينا موخوفا في دور الثمانية اليوم الأربعاء.

ولم تستغرق بارتي وقتا طويلا في البداية قبل أن تفرض سيطرتها على منافستها التشيكية، وبدا أنها ستشق طريقها بسهولة بعد خسارة ست نقاط فقط خلال التقدم 5-0 في الربع ساعة الأولى من اللقاء ثم حسمت أول مجموعة بعد ذلك.

ولكن موخوفا التي غادرت الملعب لتخضع للعلاج في وقت مبكر من المجموعة الثانية، عادت بعد ذلك قوية وجاهزة لمواجهة بطلة فرنسا المفتوحة سابقا.

وقاتلت اللاعبة التشيكية المصنفة 25، لتحول تأخرها بمجموعة واحدة، إلى فوز بواقع 1-6، و6-3، و6-2.

وستلعب موخوفا في الدور نصف النهائي مع الأمريكية بين جنيفر برادي، التي تأهلت على حساب مواطنتها جيسيكا بيغولا، بفوزها عليها 4-6، و6-2، و6-1.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا