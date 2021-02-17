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الروسي مدفيديف يهزم مواطنه روبليف ويتأهل لنصف نهائي أستراليا المفتوحة

الرياضة

الروسي مدفيديف يهزم مواطنه روبليف ويتأهل لنصف نهائي أستراليا المفتوحة
Reuters
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حجز الروسي دانييل مدفيديف، مكانه في الدور قبل النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بفوزه على صديقه ومواطنه أندريه روبليف بثلاث مجموعات دون رد، اليوم الأربعاء.

وحقق مدفيديف الفوز بواقع 7-5، و6-3، و6-2، ليمدد سلسلة انتصاراته في 19 مباراة متتالية.

وحسم المصنف رابعا عالميا، المواجهة بضربة أمامية، لينتظر في الدور نصف النهائي، الفائز من المواجهة التي ستجمع بين الإسباني رافائيل نادال، المصنف ثانيا عالميا، واليوناني ستيفانوس تيتيباس، المصنف خامسا.

وتفوق مدفيديف، في كل مواجهاته السابقة أمام روبليف دون خسارة أي مجموعة.

وهذه الهزيمة الرابعة على التوالي لروبليف أمام مدفيديف، الذي لم يخسر أي مباراة منذ أكتوبر الماضي.

المصدر: رويترز

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