رئيس بايرن ميونخ يرد بشكل ساخر على إمكانية تعاقد فريقه مع ميسي

سخر رئيس مجلس إدارة بايرن ميونخ، كارل هاينز رومينيغه من الشائعات والتلميحات التي ربطت فريقه بالتعاقد مع نجم نادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وسئل رومينيغه عن احتمال تعاقد فريقه مع ميسي الصيف المقبل، فرد أسطورة الفريق "البافاري" قائلا: "ضحكت عندما اطلعت على قيمة عقد ميسي، أستطيع القول فقط: هنيئا له بهذا العقد الفلكي.. وضعية الرواتب هذه يجب أن تتغير".

وتشير التقارير إلى أن ميسي سيحدد مستقبله سواء بالبقاء في صفوف برشلونة وتوقيع عقد جديد مع النادي أو الرحيل لفريق آخر في الصيف المقبل وذلك عقب انتهاء عقده الحالي مع "البارسا".

وترجح وسائل إعلام إسبانية، أن يتخذ صاحب الـ33 عاما قراره النهائي، بعد الإعلان عن نتائج انتخابات مجلس إدارة برشلونة المقررة في الشهر المقبل.

وكانت صحيفة "موندو" الإسبانية، سربت في وقت سابق، تفاصيل مثيرة من عقد ميسي مع برشلونة، وحمل غلافها عنوان "العقد الفرعوني الذي يدمر برشلونة"، مرفقا بالرقم 555.237.619 يورو.

وأوضحت الصحيفة أن النجم الأرجنتيني وقع عقدا منذ عام 2017، يقضي بحصوله على نحو 138 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو مبلغ منقسم بين الثابت والمتغير.

ويتضمن العقد مكافأتين: واحدة بقيمة 115.225 مليون يورو فقط لقبول التجديد، والأخرى لولائه للفريق بقيمة 77.929 مليون يورو.

المصدر: "ذا صن"