ليس "خوفو".. ليفربول يعلق على تألق صلاح في مباراة لايبزيغ بعبارة طريفة

أشاد نادي ليفربول بطريقة طريفة بنجمه المصري محمد صلاح، الذي تألق بشكل لافت ليقود "الريدز" للفوز على لايبزيغ 2-0، أمس الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل صلاح هدف التقدم لليفربول، في الدقيقة 53، بعدما تلقى كرة بالخطأ من مدافع لايبزيغ ليودعها الشباك، ثم أضاف السنغالي ساديو ماني، الهدف الثاني في الدقيقة 58، من هجمة مرتدة سريعة.

هدف محمد صلاح العالمي في شباك ليبزيج

ويرفع رصيده في دوري الأبطال الي 24 هدف#محمد_صلاحpic.twitter.com/OqHD97nB7c — رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11mosalah11) February 16, 2021

وبعد نهاية المباراة، احتفى حساب نادي ليفربول العربي في "تويتر"، بتألق صلاح بنشر عبارة طريفة جاء فيها: "ليس خوفو وليس خفرع وأيضا ليس منقرع ولكنه يكتب اسمه بأحرف من ذهب كل ليلة تماما مثل أجداده الفراعنة".

ليس خوفو وليس خفرع وأيضًا ليس منقرع ولكنه يكتب اسمه بأحرف من ذهب كل ليلة تمامًا مثل أجداده الفراعنة! 👑❤️🇪🇬 pic.twitter.com/mGmIMH3w1J — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 16, 2021

وأرفق الحساب التغريدة برمز التاج، في إشارة للقب صلاح "الملك"، وقلب للدلالة على الحب.

وبعد فوزه على لايبزيغ، قطع ليفربول شوطا كبيرا لبلوغ الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، وذلك قبل مواجهة الفريقين مجددا في مباراة الإياب الشهر المقبل.

المصدر: RT