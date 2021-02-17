الخليفي يتلقى نبأ سيئا فور فوز سان جيرمان على برشلونة

لم تكتمل فرحة رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي بفوز فريقه على برشلونة 4-1، أمس الثلاثاء، في ذهب ثمن نهائي دوري الأبطال، حيث تلقى نبأ سيئا من سويسرا بشأن قضية اتهامه بالفساد.

وقرر الادعاء العام في سويسرا، وفقا لوكالة "فرانس برس"، استئناف الحكم الذي صدر في نهاية أكتوبر الماضي بتبرئة القطري الخليفي من قضية فساد حول حقوق نقل تلفزيوني لمونديالي 2026 و2030.

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وبرأ القضاء السويسري في 30 أكتوبر الماضي، رئيس سان جيرمان ومجموعة "بي إن" الإعلامية من قضية الفساد التي اعتبرها رجل الأعمال النافذ اعتداء على سمعته.

ومثل الخليفي أمام القضاء السويسري بجانب الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالك، الذي تجنب دخول السجن بحصوله على عقوبة 120 يوما مع وقف التنفيذ بسبب تهمة ثانوية.

وفي أول قضية تصل إلى خواتيمها في سويسرا ضمن فضيحة فساد الاتحاد الدولي، اتهم الادعاء العام فالك بالحصول من الخليفي على الاستخدام الحصري لفيلا فاخرة في جزيرة سردينيا الإيطالية، في مقابل دعمه في حصول شبكة "بي إن" على حقوق البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030 في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واتهم الخليفي بـ"تحريض فالك على ارتكاب سوء إدارة إجرامي مشدد" وإدارة غير نزيهة.

ونفى فالك والخليفي أمام المحكمة أي "اتفاق فساد" بينهما، وأكدا أن الامر يتعلق بتسوية "خاصة" لا علاقة لها بالعقد المبرم بين "بي إن" و"الفيفا" في أبريل 2014.

المصدر: أ ف ب