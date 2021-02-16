ميسي يحقق إنجازا تاريخيا في ليلة حالكة السواد لبرشلونة

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إنجازا تاريخيا خلال مباراة فريقه برشلونة أمام ضيفه باريس سان جيرمان (1-4) يوم الثلاثاء، في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل ميسي هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 26 من ركلة جزاء، ورد الفريق الباريسي بأربعة أهداف متتالية.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصاءات، فإن ميسي سجل للعام الـ17 على التوالي في دوري أبطال أوروبا، في الفترة بين (2005 و2021) ليعادل بذلك إنجاز الإسباني راؤول غونزاليس أيقونة ريال مدريد السابق بين عامي (1995 و2011).

17 - Lionel Messi 🇦🇷 a marqué pour la 17e année consécutive en Ligue des Champions (2005-2021), égalant le record de Raúl 🇪🇸 (1995-2011). Génie. pic.twitter.com/luC6yqwLu0 — OptaJean (@OptaJean) February 16, 2021

ووصل ميسي إلى هدفه رقم 20 له خلال الموسم الحالي (2020-2021) في مختلف المسابقات، ليسجل 20 هدفا أو أكثر خلال 13 موسما على التوالي مع برشلونة.

المصدر: وكالات