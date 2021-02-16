مدرب سان جيرمان يثق في قدرة مبابي على حسم الأمور أمام برشلونة

تسلط الأضواء على كيليان مبابي عندما يواجه فريقه باريس سان جيرمان مضيفه برشلونة اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ورغم تصدر مبابي قائمة هدافي دوري الدرجة الأولى الفرنسي برصيد 16 هدفا هذا الموسم، فإنه أخفق في التألق في دوري الأبطال حيث سجل هدفين فقط ولم يهز الشباك في أدوار خروج المغلوب منذ فوز سان جيرمان 2-0 على مضيفه مانشستر يونايتد في دور الستة عشر في 2019.

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ولكن مدرب سان جيرمان، ماوريسيو بوكيتينو، أنه يثق في أن اللاعب الفرنسي البالغ عمره 22 عاما، سيرتقي لمستوى التوقعات في مواجهة برشلونة، لاسيما في ظل غياب زميليه البرازيلي نيمار والأرجنتيني أنخيل دي ماريا بسبب الإصابة.

وقال المدرب الأرجنتيني، الذي تولى مسؤولية تدريب سان جيرمان بعد إقالة الألماني توماس توخيل في بداية العام الحالي، في مؤتمر صحفي عشية المواجهة المرتقبة "نفتقد بالطبع لاعبين بارزين لكن الفريق وباقي اللاعبين يتحلون بالمسؤولية.. بالنسبة لمبابي أتوقع منه دائما ما أتوقعه من اللاعبين الكبار وأنا سعيد بأدائه منذ وصولي".

وبينما سيرحب بوكيتينو بعودة الحارس الأساسي كيلور نافاس، قال المدرب الأرجنتيني إنه لم يحسم أمره بعد بشأن مشاركة لاعب وسط منتخب إيطاليا ماركو فيراتي، الذي غاب عن الانتصار 2-1 مطلع الأسبوع في الدوري على نيس بسبب إصابة في الفخذ.

وقال "يجب أن نتعامل مع الأمر خطوة بخطوة. يتعين أولا تقييم حالة ماركو في التدريب. لدينا خطة عمل للمباراة وطبقا لحالته سنتخذ القرار المناسب".

ولم يتقابل باريس سان جيرمان وبرشلونة منذ خسارة بطل فرنسا 6-1 في "كامب نو" في دور الستة عشر في 2017، بعد أن كان قد فاز ذهابا 4-0.

المصدر: رويترز