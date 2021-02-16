الروسي كاراتسيف الصاعد من التصفيات يصنع الحدث في أستراليا المفتوحة

فجر الروسي أصلان كاراتسيف، مفاجأة من العيار الثقيل في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس في الموسم الحالي، بعد تأهله إلى الدور نصف النهائي.

وصعد كاراتسيف إلى المربع الذهبي بعدما أطاح اليوم الثلاثاء، في الدور ربع النهائي، بالبلغاري غريغور ديميتروف، بفوزه عليه بثلاث مجموعات لواحدة.

وحسم كاراتسيف، الذي شق طريقه إلى القرعة الرئيسية للبطولة بعد خوضه التصفيات، المباراة بواقع 2-6، 6-4، 6-1، و6-2، في ظرف ساعتين و32 دقيقة.

وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها كاراتسيف المصنف 114 عالميا، للدور نصف النهائي لإحدى البطولات الأربع الكبرى.

وسيواجه صاحب الـ27 عاما في الدور نصف النهائي، الفائز من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم، بين النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أولا عالميا، والألماني الكسندر زفيريف، المصنف سادسا.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا ضمنت في وقت سابق، تواجد أحد لاعبيها في الدور نصف النهائي من النسخة الحالية لبطولة أستراليا المفتوحة، بعدما بلغ الثنائي الروسي دانييل مدفيديف، وأندريه روبليف، الدور ربع النهائي، وسيتقابلان غدا الأربعاء لتحديد المتأهل منهما للمربع الذهبي.

المصدر: championat.com