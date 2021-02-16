عشية موقعة لايبزيغ.. أسطورة ليفربول يتنبأ بمصير صلاح

أبدى أسطورة نادي ليفربول، إيان راش، ثقته الكبيرة في بقاء الدولي المصري محمد صلاح داخل صفوف "الريدز" خلال الفترة المقبلة.

وأثار اللاعب المصري الدولي شائعات حول إمكانية انتقاله إلى أحد عملاقي الكرة الإسبانية (برشلونة أو ريال مدريد)، بعدما صرح في ديسمبر الماضي بأنه منفتح على فكرة اللعب في دوري الدرجة الأولى الإسباني في المستقبل.

وعلى الرغم من أن صلاح أصر منذ ذلك الحين على أنه سعيد في ليفربول ويريد الاستمرار مع الفريق "لأطول فترة ممكنة"، إلا أنه أكد أن قرار بقائه أو رحيله في يد إدارة النادي الأحمر.

وفي تعليقه على مستقبل صلاح، قال راش في تصريحات أبرزتها صحيفة "مترو" البريطانية: "أعتقد أن صلاح باق في ليفربول لموسم أو اثنين على أقل تقدير".

وأضاف نجم ليفربول السابق: "فرق بحجم ريال مدريد وبرشلونة لها تاريخ عريق بكل تأكيد مثلها في ذلك مثل ليفربول ومانشستر يونايتد، وبالتالي ربط انتقال صلاح إلى تلك الفرق يعني أنه لاعب كبير، لكنني أعتقد أن صلاح لن يرحل عن ليفربول وسيظل متواجدا مع الفريق".

وأكمل: "جماهير ليفربول تعشق صلاح، وهو بالتأكيد يبادلهم نفس الشعور، كما أن الدوري الإنجليزي هو الأقوى والأصعب والأكثر إثارة على مستوى العالم".

ويستعد صلاح مع فريقه ليفربول لخوض مباراة هامة مساء اليوم الثلاثاء ضد نادي لايبزيع، ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

المصدر: "مترو"