لاعب يريد أن يصبح أول إفريقي في تاريخ منتخب أوكرانيا

أعرب الغاني نجيب ياكوبو مدافع فريق "فورسكلا" الأوكراني لكرة القدم وفقا لموقع Tribuna.com عن رغبته في اللعب للمنتخب الأوكراني.

وأعلن ياكوبو المولود في غانا، أنه حقيقة يحب مدينة بولتافا الأوكرانية، التي أصبحت وطنه الثاني، مشيرا إلى أنه يريد أن يصبح أول لاعب من ذوي البشرة السمراء في تاريخ المنتخب الأوكراني.

/vorskla.com.ua

وسبق أن مثل منتخب أوكرانيا، الثلاثي البرازيلي: جونيور مورايس ومارلوس لاعبا فريق شاختيور دونيتسك، وكذلك إدمار الذي لعب في صفوف فريق ميتاليست الأوكراني.

ويتعين على نجيب ياكوبو، البالغ من العمر 20 عاما، والذي سبق له أن مثل منتخب غانا للناشئين والشباب، للحصول على الجنسية الأوكرانية، العيش لمدة 5 سنوات على الأقل في البلاد.

ويلعب المدافع الغاني في الدوري الأوكراني منذ سبتمبر 2018، وشارك خلال الموسم الحالي في 12 مباراة، ولم يسجل أي هدف أو يمرر أي كرة حاسمة، ويحتل فريق فورسكلا المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري، بعد مرور 14 جولة.

المصدر: "lenta.ru"