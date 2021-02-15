فيديو لتحد طريف.. حارس مرمى ليفركوزن أخطأ في تسمية علم دولتين من أصل 92، فما هما؟

شارك الدولي الفنلندي لوكاس هراديتسكي حارس مرمى فريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم في مسابقة "تحد" رائعة مع قناة النادي على موقع "YouTube".

واقترح الفريق الإعلامي للنادي الألماني على "يوتيوب" أن يسمي حارس المرمى الدولة من خلال علمها، من دون تحديد الوقت لإتاحة المجال للتفكير قليلا.

وبدأ هراديتسكي التحدي بشكل جيد وأشار بشكل صحيح إلى أول 14 علما، حتى أن ظهر علم تركمانستان، فتوقف اللاعب لمدة 10 ثوان، وقال إنه علم طاجيكستان.

واستمر حارس المرمى الفنلندي بعد ذلك في الإجابة بشكل صحيح، بالرغم من صعوبة المهمة، فقد تم عرض أعلام دول إفريقية يصعب التعرف عليها، مثل بوروندي، بوركينا فاسو، بابوا غينيا الجديدة، وغينيا الاستوائية، وتوقف لبعض الوقت عند بعضها، ولكنه تمكن من الإجابة عليها وحتى على رمز قارة القطب الجنوبي.

وارتكب هراديتسكي الخطأ الثاني في الخطوة رقم 54، عندما أطلق على علم إيرلندا اسم علم كوت ديفوار "ساحل العاج"، ولكنه واصل بعد ذلك الإجابة بشكل صحيح على جميع الأعلام الأخرى.

يذكر أن لوكاس خاض هراديتسكي (31 عاما)، يلعب في الدوري الألماني "البوندسليغا" منذ عام 2015، حيث انضم إلى صفوف فريق أينتراخت فرانكفورت، قبل أن ينتقل في عام 2018، إلى صفوف باير ليفركوزن، وشارك معه في الموسم الحالي (2020-2021) في 21 مباراة وتلقت شباكه 22 هدفا.

المصدر: وكالات