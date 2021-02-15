نادال يتجاوز فونيني ويبلغ ربع نهائي أستراليا المفتوحة
سحق الإسباني رافائيل نادال، منافسه الإيطالي فابيو فونيني بثلاث مجموعات دون رد، وتأهل لدور الثمانية في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي.
وفي مواجهة قوية أمام اللاعب الذي أخرجه من أمريكا المفتوحة في 2015، صمد نادال تماما في وجه الضربات القوية التي يتميز بها اللاعب الإيطالي، ومن ثم نجح في حسم المباراة بواقع 6-3، و6-4، و6-2، في ظرف ساعتين و16 دقيقة.
Sealed with an ace 💥@RafaelNadal advances to the #AusOpen quarterfinals for the 1️⃣3️⃣th time.#AO2021pic.twitter.com/JoH9B67n8S— #AusOpen (@AustralianOpen) February 15, 2021
وسيلتقي نادال في الدور المقبل مع اليوناني ستيفانوس تيتيباس، الذي تأهل بعد انسحاب منافسه في الدور ثمن النهائي، الإيطالي ماتيو بيرتيني.
🇷🇺 Rublev v 🇷🇺 Medvedev— #AusOpen (@AustralianOpen) February 15, 2021
🇬🇷 Tsitsipas v 🇪🇸 Nadal#AO2021 | #AusOpenpic.twitter.com/A6ZhF4blKs
المصدر: رويترز