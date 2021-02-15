نادال يتجاوز فونيني ويبلغ ربع نهائي أستراليا المفتوحة

سحق الإسباني رافائيل نادال، منافسه الإيطالي فابيو فونيني بثلاث مجموعات دون رد، وتأهل لدور الثمانية في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي.

وفي مواجهة قوية أمام اللاعب الذي أخرجه من أمريكا المفتوحة في 2015، صمد نادال تماما في وجه الضربات القوية التي يتميز بها اللاعب الإيطالي، ومن ثم نجح في حسم المباراة بواقع 6-3، و6-4، و6-2، في ظرف ساعتين و16 دقيقة.

وسيلتقي نادال في الدور المقبل مع اليوناني ستيفانوس تيتيباس، الذي تأهل بعد انسحاب منافسه في الدور ثمن النهائي، الإيطالي ماتيو بيرتيني.

المصدر: رويترز