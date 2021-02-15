شاهد.. نجم مانشستر يونايتد يسجل هدفا رائعا على طريقة زيدان

اقتنص البرتغالي برونو فرنانديش، هدف التعادل بطريقة مذهلة لفريقه مانشستر يونايتد أمام وست بروميتش (1-1)، خلال مباراة جمعت الفريقين أمس الأحد، في الأسبوع الـ24 من الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف فرنانديش بتسديدة رائعة "على الطاير" بالقدم اليسرى، إثر عرضية في المنطقة من زمليه لوك شوو.

وهو الهدف رقم 14 للبرتغالي هذا الموسم في الدوري.

وشبهت جماهير كرة القدم هدف فرنانديش، بالهدف الذي سجله الأسطورة الفرنسي زين زيدان، بقميص ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في مرمى باير ليفركوزن في نسخة 2002.

وجاء هدف "زيزو" عندما مرر الظهير الأيسر للفريق الملكي وقتها روبرتو كارلوس الكرة إلى النجم الفرنسي، الذي استقبلها مباشرة بتسديدة قوية بيسراه من على بعد 18 مترا دون أن يكون مواجها لمرمى ليفركوزن، لتسكن الكرة شباك أعلى الزاوية اليسرى لبوت، حارس مرمى الفريق الألماني.

وتوج اللاعب الفرنسي حينها مجهودات فريقه على ستاد "هامبدن بارك" في العاصمة الأسكتلندية غلاسغو، وحصل معه على اللقب الأوروبي بعد الفوز على ليفركوزن بنتيجة 2-1.

المصدر: مواقع التواصل