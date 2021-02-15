شاهد.. حارس مرمى يصنع هدفا عالميا في الدوري الإنجليزي

سجل لاعب الوسط الدولي الألماني إلكاي غوندوغان، أحد أجمل الأهداف في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي خلال اللقاء الذي فاز فيه فريقه مانشستر سيتي على توتنهام، بثلاثية نظيفة.

وفرض غوندوغان نفسه نجما للمباراة، بتسببه في ركلة الجزاء التي افتتح منها زميله الإسباني رودريغو "رودري" التسجيل، قبل أن يتكفل بنفسه بتسجيل الهدفين الثاني والثالث لمانشستر سيتي.

وكان الهدف الثالث في غاية الروعة، حيث تلقى غوندوغان كرة طويلة من حارس مرمى فريقه، البرازيلي إيدرسون، فتلاعب بمدافع توتنهام، سانشيز الذي فقد توازنه وسقط بطريقة كوميدية، قبل أن يتوغل النجم الألماني داخل المنطقة يسدد الكرة بيسراه على يسار الحارس هوغو لوريس.

واحتفى نادي مانشستر سيتي بهدف غوندوغان، بإعادة نشر لقطة الهدف على حسابه في موقع "تويتر".

وبهذين الهدفين، ارتقى غوندوغان إلى المركز الثامن في لائحة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 11 هدفا، بينها ثمانية أهداف هذا العام، وهو أفضل هداف لفريقه في الدوري حتى الآن.

المصدر: حساب مانشستر سيتي على "تويتر"