نيمار يقدم نصيحة لميسي عشية مواجهة فريقيهما في دوري الأبطال

حث مهاجم باريس سان جيرمان، النجم البرازيلي نيمار، زميله السابق في نادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، على مغادرة "البارسا" والانتقال إلى الفريق الفرنسي في الموسم المقبل.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن نيمار اتصل بميسي مؤخرا، وتحدث معه حول "جمال الحياة" في باريس، ومدى الاستمتاع باللعب لسان جيرمان، وذلك لإقناعه بعدم تجديد عقده مع برشلونة.

وأكدت الصحيفة، أن ميسي لن يتخذ قراره حتى معرفة ما ستسفر عنه انتخابات "البارسا"، وخطة الرئيس الجديد، إلا أن "بي إس جي" يعتمد على وجود نيمار في صفوفه، ويرى أن هذا سيعزز فرص ضم "البرغوث".

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في نهاية هذا الموسم، ولم يتخذ قرارا نهائيا حتى الآن حول مستقبله.

يذكر أن سان جيرمان، سيحل ضيفا ثقيلا على برشلونة، غدا الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وسيغيب نيمار عن اللقاء بسبب الإصابة.

المصدر: وكالات