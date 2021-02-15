ترتيب الهدافين في إنجلترا وإيطاليا.. فرنانديش يقترب من صلاح ولوكاكو يلتحق برونالدو

أحرز النجم البرتغالي برونو فرنانديش، هدف التعادل لفريقه مانشستر يونايتد 1-1 أمام مضيفه وست بروميتش ألبيون، أمس الأحد، في الأسبوع الـ24 من الدوري الإنجليزي.

ووضع مباي دياني، فريقه وست بروميتش ألبيون في المقدمة مبكرا، في الدقيقة الثانية، قبل أن يدرك فرنانديش، هدف التعادل لليونايتد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 44.

ورفع فرنانديش رصيده إلى 14 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليحافظ على مركزه الثاني في قائمة هدافي المسابقة، ويواصل مطاردة المتصدر، المصري محمد صلاح، الذي رفع رصيده إلى17 هدفا، بعدما هز الشباك خلال اللقاء الذي سقط فيه فريقه ليفربول أمام مضيفه ليستر سيتي، بنتيجة 1-3.

ويأتي في المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، مهاجم إيفرتون، الدولي الإنجليزي دومينيك كالفيرت ليوين مع ثنائي توتنهام، مواطنه هاري كين، والكوري الجنوبي هيونغ مين، ولكل منهم 13 هدفا.

ويحتل مهاجم ليستر سيتي، الإنجليزي جيمي فاردي، المركز الرابع مع باتريك بامفورد، لاعب ليدز يونايتد، ولكل منهما 12 هدفا.

لوكاكو يلتحق برونالدو في صدارة هدافي "الكالتشيو"

قاد المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، فريقه إنتر ميلان لتحقيق فوز سهل على ضيفه لاتسيو (3-1)، أمس، في الجولة 22 من الدوري الإيطالي.

وسجل لوكاكو الهدفين الأول والثاني (من ركلة جزاء)، ليرفع رصيده إلى 16 هدفا، ويتقاسم صدارة هدافي الدوري الإيطالي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي لم يزر الشباك خلال المباراة التي خسرها فريقه يوفنتوس أمام مضيفه نابولي في قمة المرحلة الـ22 من "الكالتشيو".

وفي المركز الثاني، يأتي مهاجم نادي ميلان، النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، وهداف لاتسيو، الدولي الإيطالي شيرو إيموبيلي ولكل منهما 14 هدفا، بينما يحتل مهاجم أتالانتا، الكولومبي لويس مورييل، المركز الثالث، بـ13 هدفا.

المصدر: RT